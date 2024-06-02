Белоусов: "Стратегического поражения не будет." Министр сделал ряд ключевых заявлений об армии РФ

brigadier21 Snytsarienko

Братское сердце, отдельные тактические поражения вообще никто не исключает, с той стороны то-же не мальчики для битья и периодически у них то-же бывают успешные операции. + у нас в тылу работает несколько ДРГ, что в Донецке, что в центральной России и их поимка - дело довольно сложное, видимо они используют какую-то транспортную кампанию как базу. Много вопросов к дырам на таможне, в общем - это надолго.