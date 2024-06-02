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Белоусов: "Стратегического поражения не будет." Министр сделал ряд ключевых заявлений об армии РФ

Белоусов: "Стратегического поражения не будет." Министр сделал ряд ключевых заявлений об армии РФ

На заседании Совета министров ОДКБ, министр обороны России Андрей Белоусов сделал ряд ключевых заявлений, касающихся текущей военно-политической ситуации.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Будем надеяться на лучшее.
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16 час.
Samarium
Т.е. отдельные тактические поражения он не исключает ??? Интересное воззрение....
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14 час.
brigadier21 Snytsarienko
Братское сердце, отдельные тактические поражения вообще никто не исключает, с той стороны то-же не мальчики для битья и периодически у них то-же бывают успешные операции. + у нас в тылу работает несколько ДРГ, что в Донецке, что в центральной России и их поимка - дело довольно сложное, видимо они используют какую-то транспортную кампанию как базу. Много вопросов к дырам на таможне, в общем - это надолго.
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4 час.

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