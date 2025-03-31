Немецкая разведка опубликовала доклад о России. Мир ужаснулся

Неутешительные прогнозы от наших спецслужб. Россия готовится к нападению на страны НАТО — военная кампания против Украины не ослабляет экономику главы Кремля — Путина! В новом докладе Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) и вооруженных сил Германии (бундесвера) делается вывод о том, что Россия находится в состоянии системной конфронтации с Западом.