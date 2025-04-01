17 дамб уже обследовали в Алтайском крае в рамках подготовки к паводку

Еще девять объектов осмотрят в ближайшие дни — работы завершат на этой неделе В Алтайском крае продолжаются подготовительные работы к весеннему половодью – специалисты обследуют гидротехнические сооружения.
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