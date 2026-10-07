TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 050 подписчиков

Бабушка из «Операции Ы» Мария Кравчуновская променяла квартиру в центре Москвы на дом ветеранов сцены

Бабушка из «Операции Ы» Мария Кравчуновская променяла квартиру в центре Москвы на дом ветеранов сцены

Ружьё, свисток и бесконечная возня у склада — эту бабушку-сторожа знали миллионы. Марья Ивановна из гайдаевской «Операции Ы и других приключений Шурика» была из тех, кого вся страна по-домашнему звала «бабулей».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым