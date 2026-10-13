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Колумбиец отказался меняться местами в самолете с пассажиром и был снят с рейса

Колумбиец отказался меняться местами в самолете с пассажиром и был снят с рейса

В Колумбии мужчину сняли с рейса за отказ поменяться местами с пассажиром, пишет Need to Know.Как рассказал Сантьяго Даса, он был удален с рейса компании Delta из Боготы в Атланту после того, как отказался поменять место для пары, желавшей сидеть вместе.

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