Марсианская жизнь может выглядеть как... мох на камне? Лишайники оказались активны в симуляции марсианских условий

Приготовьтесь удивиться: похоже, ключ к выживанию на смертоносном Марсе держат… обычные земные лишайники! Да-да, вы не ослышались — те самые скромные «кляксы» на камнях и деревьях, мимо которых мы проходим каждый день.
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