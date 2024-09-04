Сергей Нелюбов ушел из правительства Новосибирской области

«С сегодняшнего дня Сергей Александрович Нелюбов не работает в правительстве региона. Трудовые отношения прекращены по инициативе работника, соответствующее распоряжение губернатора уже вышло», – сообщил VN.
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