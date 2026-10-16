«Мы сильные, и с нами Китай»: военкор объяснил, почему США решили замириться с РФ У Зеленского истерика из-за того, что его лишают манёвра на поле, где он сам лично воюет, – на поле ложной информации.
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