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Попов про арбуз и сыр для лучших игроков матчей РПЛ: «Это забавно, но также говорит о том, что у спонсоров проблемы. Раньше и машины дарили»

Бывший игрок «Рубина» и «Амкара» Алексей Попов высказался о том, как подарки лучшим игрокам матчей в виде арбуза и сыра влияют на имидж РПЛ.

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