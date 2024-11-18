Лидер Северной Кореи отреагировал на разрешение США ударов ВСУ по России

Ким Чен Ын: КНДР будет наращивать ядерный потенциал в ответ на меры США Северная Корея должна продолжить активно готовиться к возможной войне из-за эскалации, проводимой США и их союзниками, в том числе и на Украине, поэтому Пхеньян будет наращивать ядерный потенциал в ответ на меры Вашингтона.