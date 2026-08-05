Hedera укрепляет позиции в токенизации реальных активов, поддерживая потенциал роста HBAR

Собственная криптовалюта Hedera, HBAR, демонстрирует признаки бычьего роста, вызванного постоянным интересом инвесторов и согласованными усилиями по интеграции технологии блокчейн в институциональные структуры.
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