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Hedera укрепляет позиции в токенизации реальных активов, поддерживая потенциал роста HBAR

Hedera укрепляет позиции в токенизации реальных активов, поддерживая потенциал роста HBAR

Собственная криптовалюта Hedera, HBAR, демонстрирует признаки бычьего роста, вызванного постоянным интересом инвесторов и согласованными усилиями по интеграции технологии блокчейн в институциональные структуры.

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