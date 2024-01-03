Небензя назвал новый конфликт на Ближнем Востоке геополитической игрой для США

По мнению постпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василия Небензи, Соединенные Штаты Америки относятся к вспыхнувшему на Ближнем Востоке новому конфликту как к части своей геополитической игры.
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