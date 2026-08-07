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В Госдуме прокомментировали поставленную Зеленскому задачу по России

В Госдуме прокомментировали поставленную Зеленскому задачу по России

Европейские лидеры хотят быть главными медиаторами, чтобы продолжать пиариться, а обещания вступления Украины в Европейский союз (ЕС) остаются лишь иллюзией, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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