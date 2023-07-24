Аргументы недели

98 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Это же какую армию следователей, прокуроров нам надо  иметь, чтобы все открываемые уголовные дела, связанные с СВО , ...Путин потребовал ...
  • Вениамин Мельников
    крупнейший "специалист"во всех областях.Зампред Совбеза М...
  • Зоя Копань
    Сукины дети эти испанцы, сколько тысяч детей спасла наша страна от Франко а они посылают оружие!Испания направила...

Представитель МИД КНР Мао Нин призвала соблюдать гуманитарное право после обстрела российских военкоров

Представитель МИД КНР Мао Нин призвала соблюдать гуманитарное право после обстрела российских военкоров

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в свете обстрела российских военных корреспондентов украинскими войсками в Запорожской области призывала к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх