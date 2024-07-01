Глава СК России поручил представить доклад по информации о нарушении прав граждан в Московской области

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось, что жители одного из домов в городе Долгопрудном жалуются на управляющую компанию, которая не предпринимает мер для надлежащего содержания лифтовых кабин в доме, из-за чего лифт не функционирует.