Глава СК России поручил представить доклад по информации о нарушении прав граждан в Московской области

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось, что жители одного из домов в городе Долгопрудном жалуются на управляющую компанию, которая не предпринимает мер для надлежащего содержания лифтовых кабин в доме, из-за чего лифт не функционирует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии