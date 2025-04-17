Шэмс Чарания: «Нико Харрисон не хотел проводить круглый стол за закрытыми дверями. Идея шла от Патрика Дюмона»

Клуб провел закрытую пресс-конференцию с запретом записывающих устройств. «По моей информации, Нико Харрисон не хотел проводить этот круглый стол за закрытыми дверями.
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