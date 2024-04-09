Куда сходить: интересные мероприятия 10 апреля в Крыму

ВЫСТАВКА Керченский музей древностей (Керчь, ул. Свердлова, 22) «Терракотовые статуэтки и коропластика» 6+ 10 апреля, 15:00 В экспозиции будут представлены терракоты, изображающие божества олимпийского пантеона, бытовые сюжеты и культовые маски из фондовой коллекции Восточно-Крымского музея-заповедника.
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