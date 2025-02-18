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СК: в квартире экс-мэра Самары Тархова и его жены нашли следы крови

СК: в квартире экс-мэра Самары Тархова и его жены нашли следы крови

Следователи установили новые обстоятельства уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова.

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