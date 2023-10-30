В Иркутске бдительный таксист сорвал планы мошенников

Мошенники едва не втянули 30-летнего таксиста из Иркутска в одну из аферистских схем. Мужчине позвонил клиент, представился он директором гостиницы и попросил забрать у его подчиненных деньги, которые нужно было перевести на его счет.
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