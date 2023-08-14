Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Чех из «Лады» Сафин получил российский паспорт и перестал считаться легионером в КХЛ

«Российское гражданство у Сафина было, у него оно двойное. Он к нам приехал по российскому загранпаспорту, который получил в консульстве Чехии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх