After all the adventures of President Donald Trump, America is in for a food shock. Russian Americanist Malek Dudakov writes about this, referring to the results of polls.
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