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The Eurasia Daily news agency

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Brought the country: the United States expects a food shock — Dudakov

Brought the country: the United States expects a food shock — Dudakov

After all the adventures of President Donald Trump, America is in for a food shock. Russian Americanist Malek Dudakov writes about this, referring to the results of polls.

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