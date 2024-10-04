Генерал Гурулев требует вернуть налог на бездетность

СБ

Сергей Бунцов

Гурулёв, почему бы на поддержку дет. домов и сирот не использовать другие многочисленные налоги граждан?! Их же полно- НДС, НДФЛ, На землю, недвижимость, а с этого года на доход по вкладам...? Уже повысили пенс. возраст, опять денег не хватает? Хватит наглеть! Есть кто хочет иметь детей, но не может или у него (неё) нет супруга! Чести у Гурулёва нет, как обычно буд то благородные предложения сводятся к банальному вымогательству и понижению уровня жизни граждан России, но не депутатов, владельцев крупной собственности...! Тем более не надо хитрить и прикрываться ненавистью к либералам!