России нужен налог на бездетность, утверждает депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев.Генерал и депутат Госдумы России от Забайкалья Андрей Гурулёв высказал смелую идею о важности возвращения налога на бездетность в стране.
Генерал Гурулев требует вернуть налог на бездетность
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Гурулёв, почему бы на поддержку дет. домов и сирот не использовать другие многочисленные налоги граждан?! Их же полно- НДС, НДФЛ, На землю, недвижимость, а с этого года на доход по вкладам...? Уже повысили пенс. возраст, опять денег не хватает? Хватит наглеть! Есть кто хочет иметь детей, но не может или у него (неё) нет супруга! Чести у Гурулёва нет, как обычно буд то благородные предложения сводятся к банальному вымогательству и понижению уровня жизни граждан России, но не депутатов, владельцев крупной собственности...! Тем более не надо хитрить и прикрываться ненавистью к либералам!
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