На самолеты будут официально продавать больше билетов, чем есть мест

Министерство транспорта РФ готовит поправки в Воздушный кодекс, которые впервые в российском правовом поле легализуют овербукинг – практику продажи авиакомпаниями большего числа билетов, чем мест в самолёте.
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