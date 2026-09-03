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Аргументы недели

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На самолеты будут официально продавать больше билетов, чем есть мест

На самолеты будут официально продавать больше билетов, чем есть мест

Министерство транспорта РФ готовит поправки в Воздушный кодекс, которые впервые в российском правовом поле легализуют овербукинг – практику продажи авиакомпаниями большего числа билетов, чем мест в самолёте.

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