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Царьград

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Третьи сутки без света и интернета. Жители ЖК в Невском районе Петербурга пострадали из-за обильных дождей

Третьи сутки без света и интернета. Жители ЖК в Невском районе Петербурга пострадали из-за обильных дождей

Третьи сутки жители ЖК в Невском районе живут без света и интернета. Виной тому проливные дожди.Непогода обрушилась на Санкт-Петербург.

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