Необычные роды на Кубани! Фельдшер с волнением рассказала о боевом крещении

«Волнение было сильным, но мне удалось сосредоточиться и сделать всё, что от меня зависело. Переполняют чувства: гордость за себя, радость от того, что удалось помочь, и осознание важности моей профессии», — поделилась своими впечатлениями фельдшер Армавирской ЦРБ Анастасия Солоненко.