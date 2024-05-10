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Telegraph: украинские атаки по России раскололи союзников по НАТО

Telegraph: украинские атаки по России раскололи союзников по НАТО

Удары киевских боевиков по территории России создали разлад среди западных стран. Согласно отчету британской газеты The Telegraph, США пока не поддерживают такие атаки, в то время как Великобритания и Франция нацелены на эскалацию конфликта.

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