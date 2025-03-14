В Хабаровске вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, являясь бывшей супругой сына заявительницы, убедила пенсионерку продать частный дом с земельным участком, пообещав взамен приобрести для нее благоустроенную квартиру.
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