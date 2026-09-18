Обновление для 22-летней игры World of Warcraft требует более современных видеокарт

Но играть можно и на очень старых картах Студия Blizzard изменила системные требования игры World of Warcraft с выходом дополнения Forever, закрытое бета-тестирование которого стартовало вчера.
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