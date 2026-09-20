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Воронежские новости

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Явка на выборах в Воронежской области достигла 68,34%

Явка на выборах в Воронежской области достигла 68,34%

В Воронежской области на выборах проголосовали уже 1 223 946 человек, что составляет 68,34% от общего числа избирателей.

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