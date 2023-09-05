«Арис» анонсировал возвращение Кокорина

Кипрский «Арис» анонсировал возвращение российского нападающего Александра Кокорина. Пресс-служба «Ариса» опубликовала видео на YouTube-канале клуба, в котором главный тренер команды Алексей Шпилевский общается по видеосвязи с 32-летним россиянином.
Кипрский «Арис» анонсировал возвращение российского нападающего Александра Кокорина. Пресс-служба «Ариса» опубликовала видео на YouTube-канале клуба, в котором главный тренер команды Алексей Шпилевский общается по видеосвязи с 32-летним россиянином.
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