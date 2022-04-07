Болельщик выиграл 160 тысяч долларов, поставив на то, что «Лейкерс» не попадут в плей-офф

Болельщик выиграл 160 тысяч долларов, поставив в сентябре 2021 года на то, что «Лейкерс» не попадут в плей-офф-2022.

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