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МВФ поможет другим странам пережить отключение России от SWIFT

МВФ поможет другим странам пережить отключение России от SWIFT

В случае отключения России от платежной системы SWIFT Международный валютный фонд будет помогать другим странам, которые пострадают от этого.

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