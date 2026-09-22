Китайские ИИ-модели: Gartner прогнозирует 10-кратный рост спроса

Ожидается, что к 2027 году половина предприятий по всему миру включат китайские большие языковые и мультимодальные модели в свои ИИ-портфели, что станет резким скачком с 5 процентов в 2025 году, показал последний отчет Gartner.
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