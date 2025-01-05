Минцифры после атаки дрона в ДНР сообщило о гибели второго журналиста

От полученных ран умер экс-редактор «Известий» Максим Елисеев.фото: t.me/mod_russiaВ Харьковской области в результате атаки дрона недавно был ранен экс-редактор «Известий» Максим Елисеев, он скончался от полученных ран.
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