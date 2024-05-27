Global look press/imageBROKER.com/Siegfried Grassegger По мере ликвидации террористической организации "Украина" ее наниматели, теряя надежду ею уничтожить нашу способность защищаться от грабежа, примеряются к возможности разрушить нас собственноручно.
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