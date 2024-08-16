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"Валдаи" станут ходить реже между Самарой и Ширяево с 19 августа 2024

"Валдаи" станут ходить реже между Самарой и Ширяево с 19 августа 2024

В Самарской области скорректирован график скоростной переправы по Волге.С 19 августа по 8 сентября 2023 года в Самарской области вступает в силу новое расписание движения скоростных речных судов "Валдай", которые соединяют Самару и село Ширяево.

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