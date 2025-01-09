Сийярто назвал санкции против главы кабинета Орбана личной местью США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что включение главы кабинета премьер-министра Антала Рогана в санкционный список США было личной местью со стороны американского посла Дэвида Прессмана.
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