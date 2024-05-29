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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: PS5 Pro была готова еще в 2023 году — Sony не стала спешить, чтобы подготовить п...

Слух: PS5 Pro была готова еще в 2023 году — Sony не стала спешить, чтобы подготовить п...

Слух: PS5 Pro была готова еще в 2023 году — Sony не стала спешить, чтобы подготовить показывающие мощь консоли игрыОжидается, что PlayStation 5 Pro появится на рынке этой осенью, хотя официально консоль пока не анонсирована, а вся информация о ней поступает из сторонних источников.

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