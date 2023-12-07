Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Русские издевались над нами столетиями»: финны о закрытии границ с Россией

«Русские издевались над нами столетиями»: финны о закрытии границ с Россией

Пограничная служба в Кайнуу (Kainuun Raja) Финские пользователи портала Kaleva прокомментировали двухсторонний финско-российский кризис и закрытие официальным Хельсинки границ с РФ.

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Комментарии
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Борис Александров
Нет,  ковид - у кого-то он повлиял на легкие, у кого-то, как в данном случае - на голову...
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владимир фендель
Ну чухонцы совсем разум потеряли.нуда чем меньше клоп тем сильнее вонюч.
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Борис Виленский
Убогие чухонцы! (Пушкин Медный всадник&quot;)
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