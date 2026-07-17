Стоимость перепланировки квартиры в Москве — от чего зависит цена в 2026 году

Перепланировка квартиры в Москве в 2026 году остаётся востребованным способом адаптировать жильё под современные потребности — будь то объединение кухни с гостиной, расширение санузла или создание дополнительного функционального пространства.
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