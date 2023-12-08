Петербуржцы пережили самую холодную ночь за сезон: подморозило до 16,6 градуса

Минувшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала нынешнего осенне-зимнего сезона. Об обновленном минимуме нынешней зимы в Петербурге сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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