Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских IT-компаний

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против ряда российских компаний, связанных с разработкой программного обеспечения, коммуникационными технологиями, информационной безопасностью и производством электроники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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