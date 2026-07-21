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Финансовый эксперт Гриф спрогнозировал курс доллара до конца лета

Финансовый эксперт Гриф спрогнозировал курс доллара до конца лета

Председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф допустил умеренное ослабление рубля к концу лета.

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