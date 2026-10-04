Анонс тактического рогалика WANE

Состоялся анонс проекта «WANE» от студии «Metis Creative» и издателя «Shoreline Games».Игра является тактическим ролевым рогаликом, посвященным оккультным наукам.
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