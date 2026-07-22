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Эксперт по энергетике Громов назвал факторы сдерживания нефтяных цен

Эксперт по энергетике Громов назвал факторы сдерживания нефтяных цен

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что рост мировых цен на нефть сдерживают поступившие на рынок иранские объёмы и снижение спроса со стороны Китая.

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