Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Алтайцев
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  • леонид рыбаков
    А ЧТО ГОРБАЧЕВ БЫЛ СТАРЕЦ ---ТАКАЯ ЖЕ ГНИДА КАК И АЛКАШ ----РОССИЮ ГУБЯТ НЕ СТАРЦЫ А ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ ---ВСЕ КТО БЫЛ У ...Решающий удар Жог...
  • Астон Мартин
    цинизм в том что как бы кто не критиковал ельцина из простых граждан поперек их мнения политики приближенные к ельцин...Решающий удар Жог...

Вместо уничтожения Украины - обмен ударами: мощный взрыв в Брянском аэропорту, пожар на НПЗ в Энгельсе и атака на Москву

Вместо уничтожения Украины - обмен ударами: мощный взрыв в Брянском аэропорту, пожар на НПЗ в Энгельсе и атака на Москву

БлокнотРУ В ночь на 6 июня Украина атаковала российские города Россия нанесла по Украине мощный удар.

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