❕В Ялте откроется новый центр протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью На создание таких центров в трёх регионах выделили 360 млн рублей.
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❕В Ялте откроется новый центр протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью На создание таких центров в трёх регионах выделили 360 млн рублей.