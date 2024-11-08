Дзюдоист из Мангистау завоевал бронзу на чемпионате мира

В Лас-Вегасе руководитель Центра национальных видов спорта Мангистауской области Кайрат Бурбасов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в категории М 1 старше 30 лет, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной федерации дзюдо.
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