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Журнал «Профиль»

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Ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ и VPN предложили в СК

Ужесточить наказание за преступления с использованием ИИ и VPN предложили в СК

Следственный комитет России подготовил законопроект, который предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая искусственный интеллект, VPN-сервисы и прокси-серверы.

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