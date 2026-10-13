Пятый конкурс «Музыка — диалог без границ и расстояний» стартовал в Москве

Стартовал очный этап V конкурса-лаборатории Алисы Гицбы «Музыка — диалог без границ». Финал конкурса проходит в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) с 12 по 15 октября.
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